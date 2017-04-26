研究：避掠食者 座頭鯨母嬰會說悄悄話中央廣播電台 (2017-04-26 10:48)
科學家今天(26日)指出，座頭鯨的新生兒與母親會對彼此說悄悄話，以躲避潛在的掠食者。這個發現顯示出座頭鯨先前不為人知的生存技能。
這篇研究的主要作者維德森(Simone Videsen)向法新社表示，「牠們(座頭鯨)不希望被任何不受歡迎的對象聽到。」這篇研究刊登在「功能生態學」期刊(Functional Ecology)。
維德森指出，「像是殺人鯨之類的潛在掠食者，有可能聆聽牠們的交談，以此作為找到幼鯨位置的線索，並且捕食幼鯨。」
鯨魚以能夠發出響亮叫聲集合鯨群成員而為人所熟知。公座頭鯨在交配季節也會發出迴響聲以吸引母鯨。
這是科學家首次觀察到母座頭鯨與幼鯨之間這種獨特而親密的溝通方式。
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