（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）Uber正在研發「飛天計程車」，是一種可以垂直起降的飛行器，希望2020年先在杜拜和美國達拉斯地區推出，2023年全面上路。



英國「金融時報」報導，Uber打算和巴西航空工業公司（Embraer）、美國無人機製造公司極光飛行科學（Aurora Flight Sciences），以及輕型機公司Pipistrel等合作，讓夢想成為現實。



其他可能合作夥伴還有德州輕型機公司穆尼（Mooney）、貝爾直升機（Bell Helicopter）等。



Uber產品主管霍爾登（Jeff Holden）昨天在達拉斯召開會議宣布，在都市飛行自然是Uber的下一步。希望把「按個鈕就可以飛上天」變成現實。



他表示，飛行器服務對象是通勤族，像是從聖荷西到舊金山開車要超過1小時，若利用飛行器只需要幾分鐘。



Uber打算研發的垂直起降飛行器和直升機不同，會有許多小的轉子（rotor）和固定機翼，運轉起來比較安靜，也更有效率，不需要跑道就能起飛。



目前已經有Blade公司提供叫直升機服務，號稱直升機界的Uber。Uber若要朝天空發展，兩者勢必會成為競爭對手，然而Blade公司的服務要貴上許多。



Uber去年10月首次提到飛天計程車計畫，在98頁厚的白皮書中評估垂直起降飛行器的可行性。今年2月延攬美國國家航空暨太空總署（NASA）資深工程師摩爾（Mark Moore）負責Uber的飛車計畫。



霍爾登表示，他相信長期發展下去，使用垂直起降飛行器的費用會比開車便宜，也更環保、快速。1060426