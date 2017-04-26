Uber擬2020年推出飛天計程車中央社 (2017-04-26 11:32)
（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）Uber正在研發「飛天計程車」，是一種可以垂直起降的飛行器，希望2020年先在杜拜和美國達拉斯地區推出，2023年全面上路。
英國「金融時報」報導，Uber打算和巴西航空工業公司（Embraer）、美國無人機製造公司極光飛行科學（Aurora Flight Sciences），以及輕型機公司Pipistrel等合作，讓夢想成為現實。
其他可能合作夥伴還有德州輕型機公司穆尼（Mooney）、貝爾直升機（Bell Helicopter）等。
Uber產品主管霍爾登（Jeff Holden）昨天在達拉斯召開會議宣布，在都市飛行自然是Uber的下一步。希望把「按個鈕就可以飛上天」變成現實。
他表示，飛行器服務對象是通勤族，像是從聖荷西到舊金山開車要超過1小時，若利用飛行器只需要幾分鐘。
Uber打算研發的垂直起降飛行器和直升機不同，會有許多小的轉子（rotor）和固定機翼，運轉起來比較安靜，也更有效率，不需要跑道就能起飛。
目前已經有Blade公司提供叫直升機服務，號稱直升機界的Uber。Uber若要朝天空發展，兩者勢必會成為競爭對手，然而Blade公司的服務要貴上許多。
Uber去年10月首次提到飛天計程車計畫，在98頁厚的白皮書中評估垂直起降飛行器的可行性。今年2月延攬美國國家航空暨太空總署（NASA）資深工程師摩爾（Mark Moore）負責Uber的飛車計畫。
霍爾登表示，他相信長期發展下去，使用垂直起降飛行器的費用會比開車便宜，也更環保、快速。1060426
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