（中央社記者陳葦庭台北26日電）媒體報導，台鐵便當大腸桿菌超標，也未做餐盒食品工廠登記，對此，台鐵表示，不清楚媒體送驗過程保存便當方式，台鐵會再將便當送驗。各餐廳也計劃推動食品安全管制系統（HACCP）。



「壹週刊」報導台鐵餐廳未做餐盒食品工廠登記，也未實施食品安全管制系統（HACCP），另外，將台鐵5個餐廳便當送SGS檢驗，其中七堵站和花蓮站的便當，大腸桿菌竟超標。



對此，台鐵總經理劉建良表示，不清楚週刊送驗過程保存情況，但台鐵會將相關便當自行送驗，各餐廳也計劃推動食品安全管制系統（HACCP），其中七堵車站餐廳將率先於明年完成。1060426