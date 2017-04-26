媒體爆便當大腸桿菌超標 台鐵:再次送驗中央社 (2017-04-26 11:26)
（中央社記者陳葦庭台北26日電）媒體報導，台鐵便當大腸桿菌超標，也未做餐盒食品工廠登記，對此，台鐵表示，不清楚媒體送驗過程保存便當方式，台鐵會再將便當送驗。各餐廳也計劃推動食品安全管制系統（HACCP）。
「壹週刊」報導台鐵餐廳未做餐盒食品工廠登記，也未實施食品安全管制系統（HACCP），另外，將台鐵5個餐廳便當送SGS檢驗，其中七堵站和花蓮站的便當，大腸桿菌竟超標。
對此，台鐵總經理劉建良表示，不清楚週刊送驗過程保存情況，但台鐵會將相關便當自行送驗，各餐廳也計劃推動食品安全管制系統（HACCP），其中七堵車站餐廳將率先於明年完成。1060426
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