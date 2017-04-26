（中央社記者邱國強北京26日電）外傳中國大陸國家能源局副局長鄭柵潔將接任國台辦常務副主任，大陸國台辦發言人馬曉光今天僅對此表示，「關於鄭柵潔任職的問題，待有確定消息後會及時公布」。



中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述簡短表示。



新浪財經微信公眾號「能見派」24日報導，福建出身的鄭柵潔「已調任」中國大陸國台辦常務副主任。但截至今天上午，大陸國台辦官網尚未將鄭柵潔列為常務副主任或副主任。



根據簡歷，鄭柵潔生於1961年11月，福建漳州人，擁有工商管理碩士學歷及高級工程師資格，1985年6月加入中共，長期在福建工作。2010年5月升任福建省發展和改革委員會主任；2015年2月升任福建省副省長；同年8月轉入中央，擔任國家能源局副局長（副部長級）。1060426