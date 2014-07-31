MLB／「二刀流」真的沒那麼簡單NOWnews今日新聞 (2017-04-26 11:06)
教士隊今天將本季嘗試「二刀流」的Christian Bethancourt降下小聯盟，由此可見不是每個球員都能像日職火腿隊大谷翔平一樣厲害，「二刀流」不是那麼簡單。
大谷翔平投打「二刀流」都表現出色，引起了很大的話題。今年教士隊也讓一名來自巴拿馬的球員Bethancourt嘗試二刀流，他原本是名捕手，2013年至2015年效力勇士隊，去年才轉到教士隊，在大聯盟出賽73場，除了蹲捕，Bethancourt也能守外野。
由於Bethancourt的球速能達150公里，加上滑球及彈指球也投的不錯，因此教士隊教練團期待他往「二刀流」發展，因此去年季後讓他去參加了冬季聯盟的賽事，春訓時也都以二刀流的方式調度Bethancourt。
但球季開打之後，Bethancourt的表現不如預期，他沒有以野手先發身分上場，代打7打數只擊出1支安打，中繼4場投3.2局被擊出6支安打失9分、6分責失，防禦率高達14.73，因此教士隊今天將他下放到3A，並移出了40人名單。
教士隊希望Bethancourt到小聯盟之後能夠繼續磨練，尤其是在投球方面，他需要更多的努力。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
小伙40元中福彩5832萬 曾質疑作假嘲諷主任-票【北京新浪網】
庫里37分阿杜復出勇士橫掃 開拓者主場出局【北京新浪網】
跑步機質量調查：不合格率43.3% 或造成手指受傷【北京新浪網】
朱婷已瞄準下一個冠軍:從來沒打過 想拿大冠軍杯【北京新浪網】
柯瑞信心滿滿 投三分球後轉身就走【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》