教士隊今天將本季嘗試「二刀流」的Christian Bethancourt降下小聯盟，由此可見不是每個球員都能像日職火腿隊大谷翔平一樣厲害，「二刀流」不是那麼簡單。

大谷翔平投打「二刀流」都表現出色，引起了很大的話題。今年教士隊也讓一名來自巴拿馬的球員Bethancourt嘗試二刀流，他原本是名捕手，2013年至2015年效力勇士隊，去年才轉到教士隊，在大聯盟出賽73場，除了蹲捕，Bethancourt也能守外野。

由於Bethancourt的球速能達150公里，加上滑球及彈指球也投的不錯，因此教士隊教練團期待他往「二刀流」發展，因此去年季後讓他去參加了冬季聯盟的賽事，春訓時也都以二刀流的方式調度Bethancourt。

但球季開打之後，Bethancourt的表現不如預期，他沒有以野手先發身分上場，代打7打數只擊出1支安打，中繼4場投3.2局被擊出6支安打失9分、6分責失，防禦率高達14.73，因此教士隊今天將他下放到3A，並移出了40人名單。

教士隊希望Bethancourt到小聯盟之後能夠繼續磨練，尤其是在投球方面，他需要更多的努力。