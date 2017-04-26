▲范冰冰入選坎城評審團，她低調表示會盡力完成職責。（圖／翻攝自新浪娛樂，2017.04.26）

坎城影展於台灣時間25日晚間公布本次評審團名單，大陸女星范冰冰意外榜上有名，引起不少討論。對於外界質疑她作品沒入圍，卻老是去「蹭紅毯」、刷存在感，這次竟然意外拿下評審團一席，她也在受訪時回應：「我一定會認真完成評審工作。」

「范爺」范冰冰這次入選坎城影展評審團跌破大家眼鏡，外界質疑她作品入圍沒半招，卻每年都穿得很高調準時走紅毯，也被笑說是「紅毯界的勝利」。根據《新浪娛樂》報導，范冰冰稍早在受訪時絕口不提外界對她的評價，改稱：「感謝坎城影展的認可，這裡是電影藝術的最高殿堂，一個坎城就是一個濃縮的電影藝術世界，能夠成為坎城第70屆的評審之一，深感榮幸，也很有壓力。這也是一次難得的學習機會，可以看到全世界一個年度最好的電影作品，我一定會認真完成評審任務。」

▲坎城影展公布評審團名單，范冰冰榜上有名讓外界議論紛紛。（圖／翻攝自臉書，2017.04.26）