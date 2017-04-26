▲tvN 上傳李玹雨（右）、Joy的合照，甜蜜提醒粉絲要準時收看。（圖／翻攝自tvN IG，2017.04.26）

南韓鮮肉演員李玹雨及大勢女團成員Joy，主演韓劇《她愛上了我的謊》，兩人在劇中飾演情侶，放閃無極限，目前劇情發展至高潮階段。而tvN電視台昨（25）日於官方社群網站，釋出他們同框的照片，提醒追劇粉絲準時收看。

tvN在官方社群公開李玹雨、Joy同框照片，而照片中Joy身穿白色上衣，俏皮的摸著一邊的臉，表情逗趣；李玹雨則是對著鏡頭淺笑，並寫下，「維他命到了！今晚也準時享受甜蜜！」因此，這對「音樂CP」往後將會有什麼樣的發展，令觀眾更加期待。

▲tvN 上傳李玹雨（右）、Joy的合照，甜蜜提醒粉絲要準時收看。（圖／翻攝自tvN IG，2017.04.26）