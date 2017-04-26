「音樂CP」同框 李玹雨、Joy甜喊記得看《我的謊》NOWnews今日新聞 (2017-04-26 11:20)
南韓鮮肉演員李玹雨及大勢女團成員Joy，主演韓劇《她愛上了我的謊》，兩人在劇中飾演情侶，放閃無極限，目前劇情發展至高潮階段。而tvN電視台昨（25）日於官方社群網站，釋出他們同框的照片，提醒追劇粉絲準時收看。
tvN在官方社群公開李玹雨、Joy同框照片，而照片中Joy身穿白色上衣，俏皮的摸著一邊的臉，表情逗趣；李玹雨則是對著鏡頭淺笑，並寫下，「維他命到了！今晚也準時享受甜蜜！」因此，這對「音樂CP」往後將會有什麼樣的發展，令觀眾更加期待。
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