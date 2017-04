藍鳥隊「超人」出現了!藍鳥今天出戰紅雀,三壘手Chris Coghlan(柯格蘭)今天在7局代打上陣,他利用保送上壘,隊友Kevin Pillar一棒敲出三壘安打,他老兄一口氣本壘,且是用「體操動作」落地得分,讓現場球迷都傻眼。

7局兩隊2:2平手,Kevin Pillar敲出右外野安打後,Chris Coghlan一路狂奔,但回本壘球前,紅雀隊鐵捕Yadier Molina早已接好球等著他,Coghlan使出「魚躍龍門」絕技,前空翻回本壘得分,也助藍鳥隊超前,被大聯盟官網稱為是「超人」。

其實過去在電影就有看過類似飛越捕手得分的畫面,但真的在大聯盟賽場上看到,還是令人嚇了一跳。

此外,其實他過去也曾有要暫停主審不給,卻敲出長打的驚人表現,可說是球隊幸運星。

Your browser does not support iframes.