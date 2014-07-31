藍鳥隊「超人」出現了！藍鳥今天出戰紅雀，三壘手Chris Coghlan（柯格蘭）今天在7局代打上陣，他利用保送上壘，隊友Kevin Pillar一棒敲出三壘安打，他老兄一口氣本壘，且是用「體操動作」落地得分，讓現場球迷都傻眼。

7局兩隊2:2平手，Kevin Pillar敲出右外野安打後，Chris Coghlan一路狂奔，但回本壘球前，紅雀隊鐵捕Yadier Molina早已接好球等著他，Coghlan使出「魚躍龍門」絕技，前空翻回本壘得分，也助藍鳥隊超前，被大聯盟官網稱為是「超人」。

其實過去在電影就有看過類似飛越捕手得分的畫面，但真的在大聯盟賽場上看到，還是令人嚇了一跳。

此外，其實他過去也曾有要暫停主審不給，卻敲出長打的驚人表現，可說是球隊幸運星。

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