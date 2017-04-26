（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）法國坎城國際影展公布第70屆評審名單，南韓導演朴贊郁列名8名評審之一。



南韓聯合新聞通訊社報導，這是南韓影壇人士第4次在坎城影展主競賽單元中擔任評審。



此前，導演申相玉（1994年）、導演李滄東（2009年）和女演員全度妍（2014年）曾擔任坎城影展主競賽單元評審。



朴贊郁與坎城影展緣分頗深，去年他憑藉「下女的誘惑」入圍坎城影展電影節競賽單元，2003年憑藉「老男孩」獲得評審團大獎，2009年憑藉「蝙蝠」獲得評審團獎等。



第70屆坎城影展將於5月17日開幕，有18部來自世界各國的電影入圍主競賽單元。



本屆8名評審包括德國導演瑪倫艾德（Maren Ade）、美國演員潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、中國演員范冰冰、法國演員賈帷依（Agnes Jaoui）、南韓導演朴贊郁、美國演員威爾史密斯（Will Smith）、義大利導演索倫提諾（Paolo Sorrentino）、法國作曲家雅赫（Gabriel Yared）。1060426