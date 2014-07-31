（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）倫敦馬拉松於23日舉行，多數跑者都在當天抵達終點，但有一名身穿大猩猩服裝的跑者要「爬完」全程，為非營利組織募款，至今未爬完一半路程，還在路上。



倫敦馬拉松是全世界最大的慈善馬拉松，今年邁入第37屆，從倫敦東南的格林威治公園起跑，經過倫敦塔橋、大笨鐘與白金漢宮等著名景點，終點在聖詹姆士公園。



41歲倫敦警官哈里森（Tom Harrison）為了替瀕臨絕種的大猩猩請命，以「大猩猩先生」的名義參賽，打扮成大猩猩，替非營利的大猩猩組織（Gorilla Organization）募款。



哈里森在23日上午10時34分開跑，截至25日中午進展11英里，還沒爬完一半路程。然而，他相當有信心，可以在28日之前完賽。



哈里森每天爬10至12小時，大約4.5英里，然後會去朋友家過夜。他原本是用手和膝蓋撐著往前爬，但膝蓋因此長了水泡，換成用手和腳掌支撐，每爬行100至200公尺就得休息一下。



他25日受訪表示，「今天很辛苦，肌肉非常痠痛，比前幾天休息的次數要多，但是我還在前進，這點最重要。最重要的是提升組織的知名度，還有募款。」



大猩猩組織任務是保育盧安達、烏干達及剛果的大猩猩，哈里森先前已經多次穿著大猩猩服裝參與活動替組織募款。



哈里森的募資目標是1750英鎊（約新台幣6.8萬元），但目前已經遠超出目標，來到8400英鎊。



大猩猩組織總監米勒（Jillian Miller）表示，「他真的無所畏懼，真的很愛大猩猩。一開始我覺得他瘋了，但是我了解他，一旦他打算做什麼事情，他一定會做到。」



她表示，只要2000英鎊，就可以讓一組保育員在剛果待上3個月。1060426