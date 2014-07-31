MLB／旅韓就是神！ 泰姆士本季11轟創紀錄NOWnews今日新聞 (2017-04-26 10:33)
旅韓就是神！本季從韓職轉戰大聯盟的釀酒人隊Eric Thames（泰姆士），今天在出戰紅人隊比賽中，又敲出他4月第11發全壘打，已經創下球團紀錄，順便慶祝個人背號Ｔ恤開賣。
Eric Thames是在6局下對Robert Stephenson痛下毒手，敲出右外野2分砲，也讓他連續2場開轟。
過去4月最多轟紀錄，由2006年的Albert Pujols在紅雀隊創下，以及2007年的洋基隊「金童」Alex Rodriguez14轟為美職紀錄，Eric Thames已經是隊史4月最多轟的打者。
Eric Thames去年還在韓職ＮＣ恐龍隊效力，不過他在韓職已經被稱為是「神人等級」打者，2014年他加入韓職37轟、隔年47轟，去年也有40轟，短短韓職3年就累計124轟。
他是在今年4月3日大聯盟球季開打被登錄，目前出賽19場就有10轟，打擊率3成73。
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