旅韓就是神!本季從韓職轉戰大聯盟的釀酒人隊Eric Thames(泰姆士),今天在出戰紅人隊比賽中,又敲出他4月第11發全壘打,已經創下球團紀錄,順便慶祝個人背號T恤開賣。

Eric Thames是在6局下對Robert Stephenson痛下毒手,敲出右外野2分砲,也讓他連續2場開轟。

過去4月最多轟紀錄,由2006年的Albert Pujols在紅雀隊創下,以及2007年的洋基隊「金童」Alex Rodriguez14轟為美職紀錄,Eric Thames已經是隊史4月最多轟的打者。

Eric Thames去年還在韓職NC恐龍隊效力,不過他在韓職已經被稱為是「神人等級」打者,2014年他加入韓職37轟、隔年47轟,去年也有40轟,短短韓職3年就累計124轟。

他是在今年4月3日大聯盟球季開打被登錄,目前出賽19場就有10轟,打擊率3成73。

