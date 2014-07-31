MLB／阿土伯與隊友接球相撞 「我明天還要打」NOWnews今日新聞 (2017-04-26 10:44)
太空人隊今天以4:2擊敗印地安人，先發投手Dallas Keuchel完投9局失2分奪勝，但二壘手「阿土伯」Jose Altuve跟隊友Teoscar Hernandez相撞，都在8局下離場。
Altuve當時為了去接右外野飛球，很明顯被Hernandez肘擊打傷，不過他退場後表示：「我明天還可以出賽。」
Hernandez就沒這樣輕鬆，他才剛被叫上大聯盟，就遭遇此傷勢，可能會影響後續比賽。
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