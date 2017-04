太空人隊今天以4:2擊敗印地安人,先發投手Dallas Keuchel完投9局失2分奪勝,但二壘手「阿土伯」Jose Altuve跟隊友Teoscar Hernandez相撞,都在8局下離場。

Altuve當時為了去接右外野飛球,很明顯被Hernandez肘擊打傷,不過他退場後表示:「我明天還可以出賽。」

Hernandez就沒這樣輕鬆,他才剛被叫上大聯盟,就遭遇此傷勢,可能會影響後續比賽。

