NBA／喬治今夏離開溜馬？ 葛蘭傑：別怪他，他只想贏NOWnews今日新聞 (2017-04-26 10:54)
溜馬季後賽首輪遭到騎士「橫掃」，一哥Paul George（喬治）去留受到全球球迷注目，日前有消息指出George傾向於今年夏天投奔湖人，溜馬「前」一哥Danny Granger（葛蘭傑）日前上節目時表示樂見George留在溜馬，但假如他離開溜馬也不能怪他，因為他想贏球。
George在第4戰敗給騎士後，在賽後記者會表示，自己整個夏天都努力在訓練，但一直不斷輸給同一個人（LeBron James），感覺真的很沮喪。
日前再度傳出，George的前隊友爆料其實George一直都很想投奔湖人陣營，因此沒有與溜馬簽下長約。
Granger與George的關係一直都不錯，除了他們擁有同一個經紀人外，當初也是Granger向溜馬總管「大鳥」Larry Bird推薦在2010年選秀會以第10順位挑選George，因此Granger的言論是相當有份量的。
Granger表示：「你們看看他們輸給騎士後的記者會，看看George失望的表情，他就是想要贏球，拿到高薪並不會讓所有人開心，但是贏球或是成功，以及你的隊友，這能填補球員心中的空缺，所以假如George離開溜馬，你們也不能怪他。」
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