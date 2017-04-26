▲朴海鎮（右）與David Mclnnics（大衛麥金尼斯）在韓劇《MAN TO MAN》中，合體同框，性感指數爆表。（合成圖／翻攝自JTBC、大衛麥金尼斯IG，2017.04.26）

近日超夯的韓劇《MAN TO MAN》，由朴海鎮、朴誠雄主演，兩人在劇中產生的化學效應，令人印象深刻，由朴海鎮飾演的帥氣特務，魅力更是無法擋。而日前劇組公布了劇情裡，朴海鎮身穿囚服的照片，引起追劇粉絲討論。

朴海鎮在劇中飾演「幽靈等級」的高智商特務金蔎雨，來無影、去無蹤，還能百分百完成任務，執行力超高，撩妹能力也超強。而在上周的劇情中，他為了解救俄羅斯情報局少將，因此刻意被外國黑道抓進監獄，身穿囚服的模樣，不但沒有讓他看起來狼狽，身材修長的他「自體發光」，使整個畫面像是在拍寫真照，魅力四射。

另外，他解救的俄羅斯情報局少將，由David Mclnnics（大衛‧麥金尼斯）飾演，他曾經在韓劇《太陽的後裔》中，展現精湛的壞人演技，因此兩人同框，超級養眼，讓觀眾淨化眼球。