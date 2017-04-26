暴雪娛樂旗下MOBA類型遊戲《暴雪英霸》即將推出2.0更新版本，新版本中將會推出來自《鬥陣特攻》的新英雄「源氏」與新地圖「花村」。

暴雪娛樂26日也舉行線上直播活動，邀請製作人談論2.0版本特色。在活動最後還釋出了一段全新動畫影片「花村最後戰役」，預告著《鬥陣特攻》中的「D.VA」也將加入《暴雪英霸2.0》。

▲暴雪娛樂釋出《暴雪英霸2.0》最新宣傳「花村最後戰役」。（影片／取自Youtube）

此外，暴雪娛樂也公開全新《暴雪英霸2.0》與《鬥陣特攻》間合作活動任務「萬象界域挑戰2.0」，在為期4周的活動內，只要玩家達成每周指定的任務，就可同時在《暴雪英霸2.0》與《鬥陣特攻》中獲得珍貴坐騎與造型。

▲合作活動「萬象界域挑戰 2.0」。（影片／取自Youtube）

《暴雪英霸2.0》即將在明(27)日上線，喜愛《暴雪英霸》和《鬥陣特攻》的玩家別錯過這次合作活動了！