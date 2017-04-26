暴雪英霸2.0版本 明日正式上線NOWnews今日新聞 (2017-04-26 10:57)
暴雪娛樂旗下MOBA類型遊戲《暴雪英霸》即將推出2.0更新版本，新版本中將會推出來自《鬥陣特攻》的新英雄「源氏」與新地圖「花村」。
暴雪娛樂26日也舉行線上直播活動，邀請製作人談論2.0版本特色。在活動最後還釋出了一段全新動畫影片「花村最後戰役」，預告著《鬥陣特攻》中的「D.VA」也將加入《暴雪英霸2.0》。
▲暴雪娛樂釋出《暴雪英霸2.0》最新宣傳「花村最後戰役」。（影片／取自Youtube）
此外，暴雪娛樂也公開全新《暴雪英霸2.0》與《鬥陣特攻》間合作活動任務「萬象界域挑戰2.0」，在為期4周的活動內，只要玩家達成每周指定的任務，就可同時在《暴雪英霸2.0》與《鬥陣特攻》中獲得珍貴坐騎與造型。
▲合作活動「萬象界域挑戰 2.0」。（影片／取自Youtube）
《暴雪英霸2.0》即將在明(27)日上線，喜愛《暴雪英霸》和《鬥陣特攻》的玩家別錯過這次合作活動了！
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MICHAEL KORS Juliana 防水花紋材質三件式長夾
- 【聲寶SAMPO】14吋微電腦遙控DC節能立扇 ／SK-FK14DR
- Ic! Berlin眼鏡 薄鋼代表作(透藍) #MIROSLAV K BRONZE
- 【COACH】大C PVC托特包/大型-巧克力色(買就送璀璨水晶觸控
- City Diamond引雅【Belief十字架系列】方框晶鑽K金項鍊
- 【babyou姊妹淘】紅薑黃先生200顆/瓶+100顆/瓶
- 遠東生技關速能捷 新一代專利MSM配方(3瓶組)
- 【burner倍熱】極孅升級窕戰組(快速)
- 【GUCCI】PLUS雙G圖紋防水拉鍊托特包(深藍/中211137-4075)
- 臺灣銀行（程式設計、資訊人員）套書（不含軟體工程）（贈
三款Pixel新機將在今年發佈 搭載驍龍835【北京新浪網】
卡西尼號探測器最後一次飛越土衛六：揭開任務最終章【北京新浪網】
524名醫生被曝學術造假背後有「槍手」【北京新浪網】
《塞爾達傳說：荒野之息》遊俠LMAO漢化補丁下載發佈【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》