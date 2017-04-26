（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）交通部觀光局與美國公共電視網旅遊節目，聯合製作台灣澎湖群島旅遊特輯，入圍第44屆美國主流日間創意藝術艾美獎。



觀光局與美國公共電視網（PBS）曾多次合作，拍攝多部推介台灣之美的作品，包括台灣燈會與台灣鐵路大冒險等，也曾入圍日間創意藝術艾美獎（The Daytime Creative Arts Emmy Awards）。



美國公共電視網節目「Joseph Rosendo's Travelscope」主持人羅森度（Joseph Rosendo），這回帶領北美觀眾導覽寂寞星球（Lonely Planet）推薦的台灣澎湖專輯。



台灣澎湖群島特輯入圍最佳旅遊暨冒險節目、生活美食旅遊類節目最佳導演、生活旅遊暨家庭觀賞類節目最佳主持人及最佳攝影共4獎項，創歷來觀光局與PBS合作，獲得最多獎項提名。



入圍多個大獎，因主持人羅森度深入澎湖人的生活，忠實呈現當地漁民出海、捕撈、拍賣、曬魚乾、學習牡蠣養殖，搭牛車在南寮鄉間小路漫遊，學習天然工法牛糞糊牆，以及拍攝澎湖花火節等。



羅森度說，精彩的煙火，像是慶祝台灣得天獨厚的豐富文化與種種大自然的恩賜，台灣無限的魅力與驚喜，為這趟精彩的旅程劃下完美的句點，並感謝台灣讓拍攝團隊體驗道地人情味、便捷交通與地方美味。



交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝說，澎湖群島特輯藉由美國公共電視網的播出，對近年美國民眾赴台旅遊人數，有一定的幫助，未來希望有更多的合作機會，讓台灣的每個角落都可以登上艾美獎。



日間創意藝術艾美獎預定28日（台北時間29日）舉行頒獎典禮。1060426