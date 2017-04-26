（中央社紐約25日綜合外電報導）美國流行巨星天后瑪丹娜（Madonna）今天怒批片商準備開拍1部未經她授權的傳記電影，說這部描述她早期在紐約打拼的過程的電影，幕後人員根本是「不懂裝懂」。



法新社報導，演唱「拜金女孩」（Material Girl）走紅國際的瑪丹娜在Instagram寫道：「沒人了解我所知道與經歷的事，我的故事只能由我來說。」



「其他打算這麼做的人只是不懂裝懂、蠢蛋，不付出就想馬上獲得報酬，這是我們社會的疾病。」



新片將以娜姊1990年劃時代「金髮雄心」（Blond Ambition）巡迴演唱會命名，劇本由洛杉磯編劇新秀霍蘭德爾（Elyse Hollander）操刀。蘭德爾曾參與電影「鳥人」（Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)）幕後工作。



劇本聚焦於瑪丹娜1980年代早期在紐約的現實生活，記錄她的愛情生活和她在任意擺佈女性的音樂界打拼點滴。



瑪丹娜1979年從家鄉密西根州搬到紐約，最早在甜甜圈店打工，接著尋求在舞蹈界發展，1983年終於推出首張專輯。



58歲的瑪丹娜近幾年逐漸敞開心胸，和大眾分享她早期在紐約的經歷，包括一段遭人強暴的祕密。



「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）昨天報導說，環球影業（Universal Pictures）將負責製片。（譯者：中央社周莉芳）1060426