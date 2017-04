(中央社紐約25日綜合外電報導)美國流行巨星天后瑪丹娜(Madonna)今天怒批片商準備開拍1部未經她授權的傳記電影,說這部描述她早期在紐約打拼的過程的電影,幕後人員根本是「不懂裝懂」。



法新社報導,演唱「拜金女孩」(Material Girl)走紅國際的瑪丹娜在Instagram寫道:「沒人了解我所知道與經歷的事,我的故事只能由我來說。」



「其他打算這麼做的人只是不懂裝懂、蠢蛋,不付出就想馬上獲得報酬,這是我們社會的疾病。」



新片將以娜姊1990年劃時代「金髮雄心」(Blond Ambition)巡迴演唱會命名,劇本由洛杉磯編劇新秀霍蘭德爾(Elyse Hollander)操刀。蘭德爾曾參與電影「鳥人」(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))幕後工作。



劇本聚焦於瑪丹娜1980年代早期在紐約的現實生活,記錄她的愛情生活和她在任意擺佈女性的音樂界打拼點滴。



瑪丹娜1979年從家鄉密西根州搬到紐約,最早在甜甜圈店打工,接著尋求在舞蹈界發展,1983年終於推出首張專輯。



58歲的瑪丹娜近幾年逐漸敞開心胸,和大眾分享她早期在紐約的經歷,包括一段遭人強暴的祕密。



「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)昨天報導說,環球影業(Universal Pictures)將負責製片。(譯者:中央社周莉芳)1060426