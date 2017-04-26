（中央社北京26日電）民進黨前黨工李明哲已在中國大陸失聯逾1個月。大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，李明哲涉嫌危害國安案還在偵辦中，目前「身體狀態良好，醫療照顧無虞」，李明哲已在給家人的信中說明。



中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光回應提問時作上述表示。 不過，面對媒體詢問罹患高血壓的李明哲是否已收到家人寄送的藥品、是否拘留在廣東省珠海市、是否因違反中國大陸「境外非政府組織境內活動管理法」而被拘留，馬曉光都未回應。



馬曉光表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，陸方辦案單位正在「依法調查」，目前本案還在偵辦過程中。



談到李明哲的健康狀況，馬曉光說，「目前李明哲身體狀態良好，醫療照顧無虞，他在給家人的信中也清楚地說明了相關情況。」



馬曉光說，陸方辦案單位「依法保障涉案人員的合法權益」，中國大陸也一直積極支持鼓勵兩岸人員往來，只要台灣民眾到大陸從事「正常活動」，權益都會依法受到保護。1060426