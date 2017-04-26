貿協力邀蝦皮、Lazada傳授新南向電商部署戰略



(中央社訊息服務20170426 09:58:33)呼應政府推動「新南向政策」，外貿協會於25日舉辦「2017新南向電商大進擊」活動，邀請重量級東南亞電商平台來臺。包括新加坡蝦皮拍賣、東南亞Lazada、緬甸Shwe Seven、Viewider及順豐速運等高階主管，向與會者分享第一手東南亞電商市場資訊。現場吸引近330人參加，並進行271場次的洽談。



外貿協會副秘書長王熙蒙表示，東南亞電商市場具備三項特性，絕對是必須密切關注的市場。第一是東南亞有六億多人口，政經局勢相對穩定，購買力提升也逐年提高；第二是電商市場成長空間大，根據市調公司Frost&Sullivan的報告顯示，東南亞地區B2C電商營收將從2015年的112億美元成長到2020年的252億美元，年成長率達17.7%，這樣高的成長速度在其他市場已不多見；第三是整體電商生態系逐步成熟，東南亞各國政府近年來積極發展基礎建設，網路環境漸漸成熟，加上很多國際級及本地電商平台陸續卡位，積極加大投資，預期電商經營環境一定會越來越完善，臺灣廠商可以選擇適當時機切入。



蝦皮拍賣首席營運長馮時欽主講「知己知彼-東南亞電商市場分享」，馮時欽指出，東南亞近年因人口密集且經濟發展快速，根據crieto報告，2016台灣行動電商市場已占整體電商60%，東南亞佔比也已達到54%，市場潛力不容小覷。另外也分享了蝦皮拍賣的快速成長主因，主要為看準臺灣及東南亞行動電商成長快速，於一年前迅速進入市場，並透過在地化團隊經營、快速研發提升產品等形式搶佔臺灣及東南亞市場。



此次活動由國際貿易局主辦，外貿協會執行，為使業者認識東南亞各國電商生態，早日進行戰略部署，外貿協會力邀東南亞市占率最高的電商平台Lazada、緬甸市場的電商新星Shwe Seven及全球最廣泛使用的電商平台eBay轄下代運營商viewider等來臺洽談商機，商機涵蓋3C、美妝、保健、母嬰用品、日用品等，到場洽談的業者不乏知名廠商，包括老楊食品、妙管家、京都念慈菴、岱宇國際、十銓科技、展晟照明等。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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