台灣精品首戰漢諾威工業展 產品發表記者會台達電、上銀、大銀微、大同齊發光



(中央社訊息服務20170426 09:57:44)全球最大工業展「德國漢諾威工業展」於4月24日至28日展出，由經濟部國際貿易局委託，外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」首度參展，除設置「台灣精品館」協助臺灣智慧機械廠商推廣外，更於開展首日舉辦臺灣產品發表記者會，由台達電、上銀、大銀微、大同公司發表智慧機械、節能馬達等最新產品。



與會媒體包括Hannover City News、Messtec drives Automation、TechMagazín等近50人參與。國際媒體及買主認為，臺灣產品在智慧製造、雲端運用以及高效節能方面具有優勢，表達濃厚興趣。



我駐德代表處大使謝志偉致詞時表示，德國所推動的「工業4.0」正符合臺灣政府所推動之「智慧機械產業」。「工業4.0」就是將製造業智慧化、升級化，其中根本要件就是堅實的資訊網路科技；而臺灣是全球資訊電腦產業龍頭，又有OEM製造的久遠背景，因此臺灣在「工業4.0」領域中有絕佳發展潛力。



產品發表記者會中，台達電展現其優異工業物聯網技術，首度發表DIACloud雲端平台與工業級雲端路由器，不僅省去電信公司的網路租用，客戶可藉由串連工業控制器 (如工業電腦)，將機台數據上傳至台達專屬DIACloud，以實現遠端監控，隨時掌握製造進度和產線情況。



上銀科技為生產傳動系統關鍵零組件之領導品牌，此次發表業界首創與工業4.0連結之智慧模組，利用感測器並搭配專家演算法，操作者能有效監測滾珠螺桿效能，管理者更可由APP遠端即時掌握各機台狀況，實際掌控機台零件運轉狀況，提高生產的效率及有效管理。



大銀微系統介紹其甫獲得2017年台灣精品金質獎之「氣浮達摩」，該機台為全球獨創針對先端半導體與面板製程設備所開發之新世代奈米空氣軸承定位平台，特點是採用新型真空預壓低耗能氣浮軸承及動態反作用力，以大幅減少運動整定時間與元件磨耗率，提升設備生產力與產品的良率，技冠全球。



大同公司首度發表高推力深井馬達系列及離島電力控制系統，不僅符合節能環保訴求，更是符合IE3之高效能等級之高效率馬達，是工業4.0不可或缺的元件。其離島電力控制系統更運用物聯網、雲端運算以及大數據發展智慧供電方案，解決離島供電需求並追求永續環保，皆為臺灣發展工業4.0之重要突破。漢諾威工業展(Hannover Messe)為全球工業科技的年度盛事，自1947年開辦以來，即扮演全球工業發展趨勢之指標。「工業4.0」一詞是在2011 年的漢諾威工業展中所提出，繼之引發全球工業界的創新革命。今年漢諾威工業展以「Integrated Industry—Creating Value」為主題，展示7大展項，包括工業自動化、傳動控制展、工業零組件、表面處理技術展、能源、空壓技術展、研究與科技等，近6,500家來自全球70國的廠商參展，臺灣是第6大參展國，有新漢、崴強電、達明等127家廠商參展。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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