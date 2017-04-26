坪林小茶師 泡茶一把罩 本月起駐館茶博 歡迎來品茗



(中央社訊息服務20170426 09:44:44)「先生！請喝茶」。為了培養小茶師，坪林茶業博物館特別與坪林國小及漁光分校合作，邀請校方茶藝社培養的小茶師，於每月的第三個星期三，來茶博館為大家泡茶，共度悠閒午茶時光! 坪林是北臺灣最重要的美麗茶鄉，擁有豐富多元的茶文化資源，為推廣坪林在地茶文化，坪林茶業博物館特別邀請坪林國小及漁光分校茶藝社三至四年級的學生，學以致用，每週三下午來為民眾奉茶。 指導老師高麗英及黃鴻志說，這些小朋友年紀雖然小，但是每個人對於茶席的擺設、泡茶的順序、技巧，絲毫不遜專業的茶師傅。坪林國小教務主任游清福表示，希望藉由泡茶、奉茶的過程，訓練孩子的臨場反應與口語表達，讓孩子以自己的力量，推廣及傳承家鄉茶文化。 小小茶師們表示，到茶博館奉茶是很新鮮又特別的體驗，雖然平常都在學校練習泡茶給老師和同學喝，但是在茶博館練習奉茶會讓自己變得更專業。幸好有家人的肯定，再加上老師和品茶民眾的鼓勵，表現才能越來越順手，也讓自己的泡茶與說茶功力更加進步，小茶師說可以在茶博館內運用自己所學到的茶藝知識，向民眾推廣坪林好茶文化，真的非常有趣，而且很光榮。 坪林茶博館每週三、六、日下午，都有茶農駐館泡茶活動，想要喝小茶師的民眾則可選擇每月的第三個禮拜三，歡迎大家來茶博，喝一杯小小茶師們泡的好茶，感受在茶香餘韻間坪林獨特的茶鄉人文與風土之美，每月活動場次及時間詳情請至茶博館官網http://www.tea.ntpc.gov.tw/查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/212383.aspx