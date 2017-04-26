兒童美語加盟連鎖總部創新思維 「共享經濟」創造巨大利基



(中央社訊息服務20170426 09:30:44)「共享經濟」（Sharing Economy）是改變未來的十大創新主意，你或許說不出「共享經濟」的精準定義，但它早已悄悄進駐，改變人們的生活模式了！共享單車穿梭在大街小巷中，短期出租公寓是人們到異地旅遊的好選擇，「共享經濟」重新分配資源，讓閒置的人力和物資創造出更高的價值。唐威廉美語（www.williamschool.com.tw）連鎖教育事業王詠沂總校長（關注：微信、微博）認為，「共享經濟」是互聯網時代下的連鎖加盟產業，為兒童美語加盟連鎖市場提供了新思維，讓兒童美語加盟連鎖總部升級，以「共享經濟」的型態攫取更多資源，找出巨大利基。



王詠沂總校長指出，「共享經濟」是一種創新思維模式，舉例來說，加盟創業者憑藉兒童美語加盟連鎖總部的品牌效應，可以更快、更輕鬆地獲得更高的收益；總部則藉由分校的擴張為品牌再添一道光環，二者相輔相成，都能獲得更多的資源，轉化為實際的獲利。兒童美語加盟連鎖產業的「共享經濟」，需要總部和分校共同轉變，總部和分校並非主從關係，而是合作夥伴，有經驗的兒童美語加盟連鎖總部，知道如何協助加盟分校一起成長，屏棄上對下的加盟管理方式，全力提供活動策劃、教材研發、營運輔導等各項資源共享，讓雙方能專心一致朝共同目標前進，創造更好的營運效益。



當市場發生改變，營運模式也該跟著進化，總用老套路去思考新市場，只會走進發展的死胡同。不拘泥於傳統的營運模式，優質的兒童美語加盟連鎖總部懂得因勢利導，運用新資訊、新科技取得更多的資源，並且精準發球，投中客戶的核心需求，共享資源、降低成本、提升服務，同時滿足這些要點，就是成功的「共享經濟」。



訊息來源：唐威廉文化事業股份有限公司



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