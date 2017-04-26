善用時間的美語學習利器 點讀筆24hrs全美語情境



(中央社訊息服務20170426 09:28:01)忙碌是現代人的生活寫照，爸媽每天在職場與家庭來回奔波，就是為了給孩子最好的成長條件；孩子的生活也不輕鬆，忙著上學、忙著補習，課後還要寫作業、預習、複習。雖然大家都知道沉浸式美語學習環境對於語言學習的重要性，但一整天下來，家長沒有太多工夫去營造美語情境，孩子也難抽出一段完整的時間沉浸其中，培養美語語感。唐威廉美語（www.williamschool.com.tw）連鎖教育事業王詠沂總校長（關注：微信、微博）分享美語學習秘技，只要一支點讀筆，就能讓孩子善用碎片化時間，隨時輸入正統北美口音美語，打造全天無休的美語學習情境。



全球有20億人在學美語，良好的美語溝通能力，意味著更多的發展機會、更自由的未來選擇性，如果我們都認同美語已是世界公民的必備技能，非學不可，那麼點讀筆絕對是一項學習利器。聲音的輸入是學習美語極為重要的一環，它讓美語從平板的上課科目中掙脫出來，回歸日常生活溝通的功能，藉由點讀筆搭配美語讀本，影像和聲音的雙重輸入，讓孩子的學習事半功倍。同時，點讀筆的好處在於取得方便，不受時間、空間的限制，孩子可以充份利用所有零碎時間，拿出點讀筆仔細聆聽，一天累積下來，就能多出一大段時間浸潤於美語情境中，不帶給孩子負擔，又能讓孩子覺得無時無刻都是美語時段！



王詠沂總校長強調，一定要選擇北美口音外師真人發音的點讀筆，才能放心讓孩子24小時點讀、聆聽，因為純正的發音是奠定深厚美語力的基礎；錯誤的口音則可能造成孩子在學習自然發音法時遇到挫折，無法順利「聽音拼字」。善用北美口音外師真人發音點讀筆，不費吹灰之力就能營造全美語浸潤式環境，提供家中寶貝們更多的聲音刺激，在孩子心中種下一顆興趣的種子，潛移默化中累積美語實力，找到用美語溝通的樂趣。



訊息來源：唐威廉文化事業股份有限公司



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