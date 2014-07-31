柯瑞信心滿滿 投三分球後轉身就走中央社 (2017-04-26 10:50)
美國職籃NBA勇士隊射手柯瑞三分線外長射，投完球後轉身就走。（摘自勇士專屬推特GSWdelivery）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年4月26日
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