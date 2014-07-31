（中央社記者廖漢原巴爾的摩25日專電）美國職棒大聯盟台灣投手胡智為，今天在光芒對金鶯連賽第2場未出賽，光芒終場以2比0獲勝。



胡智為在美東時間24日晚間大聯盟初登板後，未在光芒客場對金鶯連賽第2場出賽。



光芒先發普魯特（Austin Pruitt）於前5局未失分，總教練凱許（Kevin Cash）於6局下換上中繼惠特利（Chase Whitley），再於9局下換上柯勒姆（Alex Colome），終場以2比0獲勝，3連賽前2場戰績呈現1勝1敗。1060426