光芒戰金鶯連賽第2場 胡智為未出賽中央社 (2017-04-26 10:20)
（中央社記者廖漢原巴爾的摩25日專電）美國職棒大聯盟台灣投手胡智為，今天在光芒對金鶯連賽第2場未出賽，光芒終場以2比0獲勝。
胡智為在美東時間24日晚間大聯盟初登板後，未在光芒客場對金鶯連賽第2場出賽。
光芒先發普魯特（Austin Pruitt）於前5局未失分，總教練凱許（Kevin Cash）於6局下換上中繼惠特利（Chase Whitley），再於9局下換上柯勒姆（Alex Colome），終場以2比0獲勝，3連賽前2場戰績呈現1勝1敗。1060426
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