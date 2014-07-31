暴龍與公鹿系列賽打完前3戰，暴龍不幸以1：2落後，但第3、4戰打出季賽水準，取得2連勝，系列賽反倒以3：2超前，除了Norman Powell表現相當優異外，DeMarre Carroll（卡洛）透露連勝的小秘密，就是「激烈的錄影帶會議」。

暴龍第3戰作客公鹿，遭到公鹿痛宰27分的羞辱，第4戰總教練Dwane Casey採取變陣策略，將先發中鋒Jonas Valanciunas改從板凳出發，改由Powell上陣主打「小球」陣容，收到不小的成效。

「我們在賽後有著激烈的錄影帶會議，而這激烈的討論是介於球員和教練之間。」Carroll在第5戰獲勝後表示：「當你有著激烈的錄影帶會議時，下場不是會很糟糕要不然就是會很團結。」

「我感到我們變得相當團結，我們看到我們的問題所在，並且全隊開始一起去解決問題。」Carroll說道。

第3戰致勝功臣DeMar DeRozan同樣表示：「我們比我們自己家人更加親密，這沒有什麼不對，這是比賽的一部分，我們必須有所回應，有時透過激烈的爭論讓我們變得更好。」

暴龍與公鹿系列賽，暴龍取得3：2的「聽牌」優勢，將在28日於公鹿主場舉行第6戰。