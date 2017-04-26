我們感情很好！ CRUDE PLAY秀鬼臉照賣萌NOWnews今日新聞 (2017-04-26 10:15)
韓劇《她愛上了我的謊》，劇中演員有許多都是歌手出身，包含女主角Joy，而此劇以「音樂戀愛」為主軸。日前劇情已經發展至劇中兩組樂團，CRUDE PLAY與MUSH&Co.成員一起來到海邊遊玩，而官方昨（25）日於社群網站公開了幕後花絮照片。
《她愛上了我的謊》在上周的劇情裡，原本身兼CRUDE PLAY貝斯手與MUSH&Co.製作人的徐燦英（李瑞元飾），打算帶著MUSH&Co.一起到海邊玩，沒想到被CRUDE PLAY知道後，變成了兩團出遊，連姜韓潔（李玹雨飾演）都現身。另外，也是在海邊讓韓潔與素琳（Joy飾）有了「進一步」的發展。
劇組公開共兩組的幕後照，分別以CRUDE PLAY、MUSH&Co.為主，而在CRUDE PLAY的花絮照片中，李瑞元、金聖柱、申濟旻、張基龍等人對著鏡頭賣萌、做鬼臉的照片，模樣非常可愛逗趣；在MUSH&Co.的組圖裡，則是能看見宋康（飾演白鎮宇）、朴鍾爀（飾演李圭善）還有Joy，比著大V手勢與捧著臉的俏皮照。
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