《闇影詩章》(Shadowverse)即將在台正式上市！官方宣布，上市記者會將在4月27日於三創ESR電競館舉行，並於同日開始事前登錄。記者會請到特別來賓張艾亞、梁凱莉、無尊、解婕翎等明星同台演出，遊戲製作人「木村唯人」也會來到現場分享遊戲最新情報以及遊戲製作的秘辛。同時也請來知名Coser扮演亞里莎、艾莉卡及伊莎貝爾。

由Cygames開發的《闇影詩章》是一款擁有精美立繪及華麗特效的卡牌對戰遊戲，遊戲中擁有近千張的卡牌，並請到50位以上的知名聲優為遊戲獻聲。遊戲中除了劇情模式之外，也能享受與全球玩家對戰的快感。目前全球通用的國際版中，繁體中文將是暨英文與韓文後，第三個實裝語言系統。

本次上市決定記者會也特別開放80名一般玩家一同參與，現場除了設有10台試玩機提供遊戲試玩之外，凡是事前報名來場的玩家都能拿到官方精心設計的精美好禮，沒能來到現場的玩家也能透過網路直播一同觀賞整場記者會。