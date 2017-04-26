文／MOOK景點家編輯部整理報導



日本招財貓其來有自，不少日本旅館因館內養的可愛貓咪而意外受到歡迎，讓不少貓咪們奠定其「招牌貓」的鎮店地位；知名訂房網站樂天旅遊公布十大網友票選旅館招牌貓，從49隻招牌貓的競爭激烈中奪得排行榜冠軍的「牛奶」，長處是幫客人按摩以及放送無止盡的撒嬌電波，緊追在後的是有「穩重女老闆」之稱的「Mai醬」會表演挑戰空中抓點心、提供趴肩磨蹭服務的「Candy」則代表靜岡縣獲得季軍。

第一名「別府溫泉 新玉旅館」招牌貓牛奶。（圖片提供／樂天旅遊）

日本10大旅館招牌貓排行榜：

撒嬌電波無人能擋 網友最愛新玉旅館的牛奶

第一名的牛奶，是大分縣別府溫泉新玉旅館招牌(財)貓，牛奶雖然不太喜歡被人觸摸，但擅長用圓圓的手腳幫客人按摩，按摩時的認真表情吸引了大批粉絲造訪，粉絲暱稱是最讓人融化的「牛奶按摩師」；除了牛奶之外，館內還有超過40隻的「款待貓咪」大隊會迎接所有訪客，並有為愛貓人士提供的3間貓咪房出租服務，招牌貓們之外採用當地新鮮魚類的生魚片料理、雞肉天婦羅等手作料理與源泉溫泉也是此旅館不可錯過的賣點之一！

第二名「天童溫泉 松伯亭 AZUMA莊」招牌貓Mai醬。（圖片提供／樂天旅遊）

愛吃烤海苔的貓咪女將Mai醬 穩重度一百分

第二名的招牌貓咪是位於山形縣松伯亭AZUMA莊的Mai醬，被任命為貓咪女將的Mai醬會出門迎接客人，老闆娘的穩重姿態常被住客稱讚，工作結束後，Mai醬會大吃最喜歡的烤海苔當作獎勵，到春天還會進行拿手的捕蟲來減肥，私底下超好動；在旅館設施方面，松伯亭AZUMA莊設有源泉溫泉、山形牛料理的山菜鄉土料理，房型上則分別有可眺望庭園的房間及附有檜木浴池的房間。

第三名「伊豆高原小飯店fromage」招牌貓Candy。（圖片提供／樂天旅遊）

空中特技超吸睛 Candy貓舞台感十足

第三名招牌貓是住在靜岡縣伊豆高原小飯店Fromage的Candy會在客人晚餐後與館內其他兩隻貓咪同伴互動，並表演拿手好戲「超級跳躍」和「趴肩磨蹭服務」，最近正在挑戰的大招是空中抓點心；同時旅館其他賣點，則是使用龍蝦及紅金眼鯛等豪華海鮮的伊豆料理，店內並有也可享受飯店溫泉浴池私人湯屋的外湯供房客選擇。

第四名「湯西川溫泉 平家之庄」招牌貓虎鬚。（圖片提供／樂天旅遊）

圓胖幸福貓咪 虎鬚就是愛人摸

位於櫔木縣湯西川溫泉平家之庄的虎鬚，胖胖的可愛體型，非常親人，最愛坐在客人膝蓋上，被摸就會搖搖自己的短尾巴，因此常被客人懷疑是披著貓皮的狗；其他旅館吸引網友的地方則古民家的住宿風格，可在圍爐餐廳中享用吃到飽，還有10種溫泉巡禮。

第五名「農家民宿 ニャンバーワン」招牌貓Yuki。（圖片提供／樂天旅遊）

暗戀招財貓的Yuki 用超高速貓咪拳逗笑客人

票選第五名的是有著據說掛著幸福「白色麒麟尾」的Yuki，擅長對逗貓棒使出「超高速貓咪拳」的Yuki是鹿兒島縣農家民宿ニャンバーワン的快樂貓咪，若住客把房間隔扇稍微打開一點點的話，招牌貓Yuki與招牌狗Myuu就會直接來找客人抬槓，牠們也會時不時在庭園或田地等各處出沒；餐點方面，旅館使用自家剛採收有機蔬菜，提供質樸的鹿兒島在地料理，這裡也開放住客採收蔬菜的體驗活動。

第六名「伊豆高原 にこまめち」招牌貓豆吉。（圖片提供／樂天旅遊）

第七名「伊東溫泉 Apple Seed」招牌貓Sera。（圖片提供／樂天旅遊）

第八名「ホテル千望荘」招牌貓Kuppi。（圖片提供／樂天旅遊）

第九名「夜間瀨溫泉 リゾートイン・ケルン(Cairn)」招牌貓虎。（圖片提供／樂天旅遊）

第十名「宇佐美溫泉 溫泉民宿 海風莊」招牌貓Kou。（圖片提供／樂天旅遊）





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