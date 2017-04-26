（中央社舊金山25日綜合外電報導）環繞土星衛星航行的卡西尼太空探測船展開「最後壯烈任務」（The Grand Finale）往土星俯衝而去，谷歌（Google）首頁今天獻出塗鴉，替這艘已有近20年歷史的太空船餞行。



新德里電視台（NDTV）報導，待在太空長達13年的卡西尼太空探測船（Cassini Spacecraft），現在展開探索之旅的最後一段旅程。根據追蹤卡西尼太空探測船的美國國家航空暨太空總署（NASA）的網站，在最後一次掠過土星的泰坦（Titan）衛星後，「卡西尼將越過冰質土星環，在22週期間內不斷穿梭於土星與土星環之間區域」。



卡西尼太空探測船是1997年從美國卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，現在即將耗盡替這趟任務提供動力的火箭燃料，並在今年9月15日自我銷毀。



卡西尼太空探測船本月21日第127次也是最後一次掠過泰坦。卡西尼在任務中拍下超近的土星環與雲層影像，透過平台傳至地球。



任務計畫科學家史比克（Linda Spilker）說，這些影像建構「豐富的資料」，可用在之後的科學研究。從現在開始，卡西尼的俯衝任務將增進人類對土星環的了解。（譯者：中央社張曉雯）1060426