鬼怪影視點播收入 創韓劇新高中央社 (2017-04-26 10:16)
（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓有線電視、網際網路電視業界今天透露，去年12月至今年2月期間，tvN的「孤單又燦爛的神：鬼怪」影視點播收入約達140億韓元（約新台幣3.73億元），創歷年韓劇最佳紀錄。
南韓聯合新聞通訊社報導，按用戶數計算，約有1500至1600萬的用戶透過影視點播（VOD）收看「鬼怪」。這不僅是有線電視史上最好成績，也是有、無線電視台節目VOD收入的最高紀錄，打破了KBS 2TV熱播劇「太陽的後裔」和tvN情感劇「請回答1988」創下的紀錄。
「請回答1988」VOD單集售價超過3億韓元，共20集售價高達70億韓元（約合新台幣1.87億元）。雖然「太陽的後裔」VOD收入並未公開，但據了解，基本上與「請回答1988」持平，單集售價在3-4億韓元左右，而「鬼怪」單集售價高達9億韓元。
南韓業界相關人士表示，去年12月至今年1月「鬼怪」播出期間，其VOD收入劇增。劇終1個月後，其VOD收入也遙遙領先其他節目。
據報導，「太陽的後裔」和「鬼怪」均出自劇作家金恩淑之手，「鬼怪」大結局收視率高達20.5%，超越「請回答1988」，改寫南韓有線電視台收視率最高紀錄。1060426
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