梁頌恆游蕙禎被捕 疑涉衝撞立法會中央社 (2017-04-26 10:01)
（中央社記者張謙香港26日電）香港本土派政黨青年新政的梁頌恆和游蕙禎繼失去立法會議員資格後，今天被警方逮捕，案件可能涉及他們去年衝撞立法會。
青年新政向記者表示，警員上午上門拘捕了梁頌恆和游蕙禎，目前兩人被拘留在灣仔警察總部。
青年新政表示，已安排律師協助兩人。
青年新政被視為本地泛民主派組織，但傾向主張「香港獨立」。梁頌恆和游蕙禎去年以青年新政名義參選立法會議員選舉並當選。
去年10月12日，他們宣誓就任時，以侮辱性的發音讀出英文「中華人民共和國」，又帶上寫有「HONG KONG IS NOT CHINA」的布條，其後被法院裁定宣誓無效，喪失議員資格。
同年11月12日，梁頌恆和游蕙禎因立法會不讓他們重新宣誓就任而率多名助理衝撞立法會會議室，導致多名保全人員受傷。
梁頌恆和游蕙禎已就議員資格上訴至終審法院，目前終院並未作出任何裁決。1060426
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