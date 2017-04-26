小資族注意！雄獅旅展4/26第二波臉書直播搶購欣傳媒 (2017-04-26 09:56)
欣傳媒 | 綜合報導
等不到旅展開跑，想立刻規劃出遊嗎？2017雄獅旅展提前開跑，更獨家推出Facebook線上直播搶標，4/20首次直播搶購即獲得熱烈回響。錯過的小資族別灰心，雄獅旅遊將在4/26中午12點推出第二波搶購活動，雄獅旅遊Facebook粉絲專頁將準時公布電話搶購專線，歡迎民眾踴躍搶購，就有機會購得中國東方航空上海來回機票999元(未稅)等超值商品！為了回饋粉絲，民眾只要按讚+留言+公開分享雄獅直播頁面，還有機會抽中市價約15,000元的中國東方航空中秋假期上海5日遊免費機票2張！
雄獅旅遊第二波直播搶購商品包括：中國東方航空上海來回機票999元(未稅)、中國東方航空上海來回機票1,999元(未稅)、中國東方航空合肥來回機票2,999元(未稅，雙人成行)，當日付款訂位者，每張機票可以再享限量盥洗包乙個等限量精美禮品！心動的小資族，千萬別錯過！
雄獅旅遊Facebook粉絲專頁
https://www.facebook.com/lioncyber/
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