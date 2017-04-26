欣傳媒 | 綜合報導

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雄獅旅遊第二波直播搶購商品包括：中國東方航空上海來回機票999元(未稅)、中國東方航空上海來回機票1,999元(未稅)、中國東方航空合肥來回機票2,999元(未稅，雙人成行)，當日付款訂位者，每張機票可以再享限量盥洗包乙個等限量精美禮品！心動的小資族，千萬別錯過！

雄獅旅遊Facebook粉絲專頁

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