MLB／這球金手套 代班守中外野瑞迪克也有美技NOWnews今日新聞 (2017-04-26 09:31)
本季首次先發鎮守中外野，太空人隊中外野手Josh Reddick（瑞迪克）就演出美技接殺，他也把印地安人隊Jason Kipnis的全壘打一舉沒收，太空人隊先發投手Dallas Keuchel完投9局失2分拿到本季第4勝。
太空人隊出戰印地安人隊主場，「春天哥」George Springer因為大腿拉傷，加上Jake Marisnick輕度腦震盪狀況，所以Reddick代班上陣，也順利演出接殺美技。
Reddick2012年拿過美聯金手套獎，生涯過去有守過右外野，本季他首度移防中外野，就演出美技，或許還有機會角逐金手套獎。
太空人隊終場以4:2擊敗印地安人，Josh Reddick單場3打點，也拯救了球隊。
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