本季首次先發鎮守中外野,太空人隊中外野手Josh Reddick(瑞迪克)就演出美技接殺,他也把印地安人隊Jason Kipnis的全壘打一舉沒收,太空人隊先發投手Dallas Keuchel完投9局失2分拿到本季第4勝。

太空人隊出戰印地安人隊主場,「春天哥」George Springer因為大腿拉傷,加上Jake Marisnick輕度腦震盪狀況,所以Reddick代班上陣,也順利演出接殺美技。

Reddick2012年拿過美聯金手套獎,生涯過去有守過右外野,本季他首度移防中外野,就演出美技,或許還有機會角逐金手套獎。

太空人隊終場以4:2擊敗印地安人,Josh Reddick單場3打點,也拯救了球隊。

