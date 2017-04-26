「宥娜」洪西瑛唱出愛情酸甜 《我的謊》OST再公開NOWnews今日新聞 (2017-04-26 09:33)
由李玹雨、Joy主演的韓劇《她愛上了我的謊》，以音樂為故事的主軸，近日釋出多首OST，有Joy演唱的歌曲，也有劇中當紅樂團CRUDE PLAY的曲目。而官方於日前一次釋出了3首新OST，都是劇中耳熟能詳的「主打歌」。
第六波公開的OST音源，有蔡宥娜（洪西瑛飾）專輯主打歌〈Counting Stars at Night〉與〈昨天、今天、明天〉，而〈Counting Stars at Night〉此曲是姜韓潔（李玹雨飾）為了不想將要送給尹素琳（Joy飾）的定情曲給蔡宥娜，因此為蔡宥娜量身製作的抒情歌，兩首歌都充滿了對於逝去愛情的懷念與傷感。
另外，也有CRUDE PLAY的出道曲〈In Your Eyes〉，是一首具有樂團搖滾的抒情輕快歌曲，歌詞講述男子陷入戀愛的心情。此首歌由JYP Entertainment 製作人Frants製作編曲，與搖滾樂團DAY6成員Young K編寫饒舌歌詞，高規格製作，呼應劇中姜韓潔優越的譜曲能力。
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