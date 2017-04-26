紅毯王出運啦！ 范冰冰入選坎城70周年評審團NOWnews今日新聞 (2017-04-26 09:47)
邁入第70周年的電影盛事坎城影展，於台灣時間25日晚間公布本屆競賽片評審團名單；除了先前已宣布的主席阿莫多瓦外，這次評審團成員「驚見」大陸女星范冰冰，讓網友紛紛提問，難不成是走紅毯走到出運了嗎？
坎城官方於台灣時間25日晚間公布本屆評審團名單，成員包括德國導演瑪菡阿德（Maren Ade），她是去年場刊最高分《顛父人生》導演、囊括坎城評審團大獎與評審團獎的南韓大導朴贊郁、奧斯卡最佳外語片《絕美之城》導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）、《英倫情人》作曲蓋布瑞雅德（Gabriel Yared）、 好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、 好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）、大陸女星范冰冰。
大陸女星范冰冰這次名列評審團之林引起不少討論，在於范冰冰屬於「紅毯掛」，沒有電影入圍都會千里迢迢飛到坎城瀟灑走一回，而她近年的紅毯造型更是讓外界大吐槽，「風格強烈」到深怕老外不知她來自中國。某年資深演員鞏俐更以一句：「如果我沒有片參賽還去走了這麼多次，那外界大概以為我有病。」被視為正是衝著范冰冰而來。這次范冰冰意外入選坎城評審團，也讓網友大虧她是「走紅毯走出了名氣」。
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