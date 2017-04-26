MLB／不爽好球帶被趕出場 紅雀木匠被禁賽NOWnews今日新聞 (2017-04-26 09:54)
紅雀隊內野手「木匠」Matt Carpenter24日因為抗議好球帶，並且手中念念有詞甩棒抗議，跟主帥Mike Matheny一起被趕出場，今天大聯盟認定，他將被禁賽1場。
當下Matt Carpenter認定是壞球，但主審John Tumpane並不認為，兩人也交換「意見」後，Carpenter也衝上去跟主審理論，跟總教練一起被趕出場。
而這項判決是被大聯盟首席棒球顧問Joe Torre親自處理。
紅雀隊總管John Mozeliak表示：「很明顯我們很失望失去了一位球員，但規則是很清楚的，若是你跟裁判有接觸，你就要被禁賽。」
本來Matt Carpenter有想要上訴，但後來還是選擇了接受判決，Matt Carpenter本季打擊率2成36，5分打點。
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