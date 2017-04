紅雀隊內野手「木匠」Matt Carpenter24日因為抗議好球帶,並且手中念念有詞甩棒抗議,跟主帥Mike Matheny一起被趕出場,今天大聯盟認定,他將被禁賽1場。

當下Matt Carpenter認定是壞球,但主審John Tumpane並不認為,兩人也交換「意見」後,Carpenter也衝上去跟主審理論,跟總教練一起被趕出場。

而這項判決是被大聯盟首席棒球顧問Joe Torre親自處理。

紅雀隊總管John Mozeliak表示:「很明顯我們很失望失去了一位球員,但規則是很清楚的,若是你跟裁判有接觸,你就要被禁賽。」

本來Matt Carpenter有想要上訴,但後來還是選擇了接受判決,Matt Carpenter本季打擊率2成36,5分打點。

