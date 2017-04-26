（中央社台北26日電）日本首相安倍晉三5月將派自由民主黨幹事長二階俊博赴北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。中國大陸學者認為，日本先前對「一帶一路」存疑，此舉對中日關係正面，但無法解決矛盾。



中國大陸環球時報今天報導，二階俊博25日在記者會宣布將到北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。他說，在以北韓問題為焦點的國際形勢下，日中意見溝通很重要，自民黨作為執政黨將努力改善關係。



此外，日本內閣官房長官菅義偉表示，日本經濟產業大臣世耕弘成也考慮出席這場論壇。



日本共同社認為，北韓在經濟上依賴中國大陸，在平壤強行推進核武與飛彈開發計畫的情況下，日本派和北京有廣泛溝通管道的二階俊博訪問，意在加強日中關係。



報導指出，二階正尋求與中國大陸最高領導人會談，還可能帶上安倍的親筆信。



中國現代國際關係研究院日本所研究員劉軍紅表示，日本官方先前對「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）倡議反應比較冷淡。日本正力推基礎設施出口戰略，對「一帶一路」倡議存有競爭疑慮。



劉軍紅認為，日本這次派員參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國大陸肯定歡迎，這對中日關係有正面影響，但不等於兩國的具體矛盾或對立會因此解決。1060426