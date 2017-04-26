（中央社台北26日電）法國坎城影展25日公布今年評審團名單，中國大陸影星范冰冰在其中。范冰冰發言感謝坎城影展認可，「深感榮幸，也很有壓力」。中國大陸網民則為范冰冰是否夠格擔任評審掀起論戰。



第70屆坎城影展正式競賽片評審團，由西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）擔任主席，另有8名評審，除了范冰冰，還有美國影星威爾史密斯（Will Smith）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等。



新浪娛樂報導，范冰冰在評審名單出爐後說，「感謝戛納電影節（坎城影展）的認可，這裡是電影藝術的最高殿堂，一個戛納就是一個濃縮的電影藝術世界，能夠成為戛納第70屆的評審之一，深感榮幸，也很有壓力。」



她表示，這也是一次難得的學習機會，可以看到全世界一個年度最好的電影作品，「我一定會認真完成評審工作」。



范冰冰將擔任坎城影展評審的消息在網路上引發兩極反應。有中國大陸網民認為，35歲的范冰冰影壇資歷尚淺，演技與英語能力都有待加強，還有人質疑「是不是花錢買的」。



也有中國大陸網民力挺范冰冰，「我冰牛逼」、「為國爭光，請為她鼓掌」、「無論你怎麼酸她就是評委」。



第70屆坎城影展將於5月17日展開，28日舉行頒獎及閉幕典禮。1060426