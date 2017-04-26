范冰冰任坎城影展評審 坦言有壓力中央社 (2017-04-26 09:49)
（中央社台北26日電）法國坎城影展25日公布今年評審團名單，中國大陸影星范冰冰在其中。范冰冰發言感謝坎城影展認可，「深感榮幸，也很有壓力」。中國大陸網民則為范冰冰是否夠格擔任評審掀起論戰。
第70屆坎城影展正式競賽片評審團，由西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）擔任主席，另有8名評審，除了范冰冰，還有美國影星威爾史密斯（Will Smith）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等。
新浪娛樂報導，范冰冰在評審名單出爐後說，「感謝戛納電影節（坎城影展）的認可，這裡是電影藝術的最高殿堂，一個戛納就是一個濃縮的電影藝術世界，能夠成為戛納第70屆的評審之一，深感榮幸，也很有壓力。」
她表示，這也是一次難得的學習機會，可以看到全世界一個年度最好的電影作品，「我一定會認真完成評審工作」。
范冰冰將擔任坎城影展評審的消息在網路上引發兩極反應。有中國大陸網民認為，35歲的范冰冰影壇資歷尚淺，演技與英語能力都有待加強，還有人質疑「是不是花錢買的」。
也有中國大陸網民力挺范冰冰，「我冰牛逼」、「為國爭光，請為她鼓掌」、「無論你怎麼酸她就是評委」。
第70屆坎城影展將於5月17日展開，28日舉行頒獎及閉幕典禮。1060426
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HONEYWELL 18200 濾網．冷氣 hpa．冰點 冷氣．直立式 冷氣．窗型 東元 冷氣機．分離式 冷氣 窗型．分離冷氣．普騰 冷氣．大金冷氣遙控器．5-7坪 冷氣 節能．良峰 冷氣 GTW-712LC．大同 冷氣遙控器．F-Y181BW 濾網．110V 冷氣．東元 分離式冷氣．窗型 變頻 冷氣機．大金 一對一冷氣．安妮兔 冷氣毯．移動式 冷氣機．冷氣 門簾．窗型 冷氣機 RA-36NA．大同 冷氣 遙控器．三洋冷氣 R410．日立 分離式 冷氣．奇美 濾網．移動 冷氣．6坪 冷氣．日立 冷氣 左吹．topping 冷氣．冷氣 一對一 ras
- 【LONGCHAMP】新色上市短把尼龍水餃包(中-雪松綠1623089-83
- 大和堂 御池四線獨立筒 雙人5尺
- Homeicon SC203B不鏽鋼淋浴柱150cm(無下出水口)
- 【CASIO】G-SHOCK重型機械‧強烈風格抗磁雙顯腕錶_橘黃色50m
- 犀牛XLite 35公升登山背包-螢光綠
- 休閒鞋 New Balance WR996 慢跑 女鞋
- adidas Originals 時尚經典腕錶-黑x蛇紋/46mm ADH3044
- MICHAEL KORS 滿版字母LOGO拼接撞色薄圍巾-水藍/白
- 【CITIZEN】花漾晶鑽 光動能唯美雅緻腕錶-30mm/銀粉(FE1140
- PLEXTOR M8PeY 1.0TB SSD PCIe介面 固態硬碟/(五年保)
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
侯昌明紅包低的嚇人 小氣程度岳母都搖頭【NOWnews今日新聞】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
唐女泣喊性侵、奪初夜反被起訴 馬幼興再發自白聲明【NOWnews今日新聞】
南柱赫、李聖經三年前已秘戀？韓網友爆料：他曾認愛【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》