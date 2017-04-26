（中央社台北26日電）新華社報導，中國大陸首艘自製航空母艦今天在遼寧省大連造船廠舉行下水儀式。中共中央政治局委員、中央軍委副主席范長龍出席儀式並致詞。



報導說，這艘航空母艦下水儀式在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行。上午9時左右剪綵後進行「擲瓶禮」，一瓶香檳酒摔碎艦首，兩舷噴出綵帶，周邊船舶鳴響汽笛，全場響起掌聲。



這艘航空母艦隨後在拖曳牽引下緩緩移出船塢，停靠碼頭。



外界原本預期，這艘航空母艦會在4月23日中共海軍建軍節下水。但可能因「潮汐不答應」導致水深不足，使下水日延至今天。



中國大陸首艘自製航空母艦2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。截至目前，主船體完成建造，動力、電力等主要系統設備安裝到位。



報導指出，出塢下水是航空母艦建設重大節點之一，象徵中國大陸自主設計建造的航空母艦取得「重大階段性成果」。下一步，這艘航空母艦將按計畫進行系統設備調試和?裝施工，全面展開系泊試驗。1060426