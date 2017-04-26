（中央社記者陳葦庭台北26日電）今年第1號颱風梅花形成，中央氣象局表示，梅花颱風在今天上午8時形成，但受東北季風和鋒面南下影響，未來不影響台灣天氣。



今年首颱形成，氣象局表示，原本位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已經在今天上午8時發展為輕颱梅花，目前距離台灣東南方1800公里，正往西北西方移動。



氣象局說，由於東北季風和鋒面南下，梅花颱風在北上過程的環境會越來越不容易發展，最快明天或後天就會逐漸減弱，連水氣都進不來台灣，未來不會影響台灣天氣。



氣象局提醒，未來兩天台灣受東北季風和鋒面影響，全台都會有明顯雨勢，低溫也會降到攝氏17、18度，提醒民眾出門記得攜帶雨具備用。1060426