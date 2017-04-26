iPhone 8概念影片搶曝光 果粉先睹為快中央社 (2017-04-26 09:39)
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果iPhone 8還沒個影，概念影片就搶曝光。外媒介紹2位設計師想像的iPhone新品概念影片，要讓果粉先睹為快，影片設想前鏡頭內嵌於全平面螢幕後方，並想像陶瓷機殼設計樣貌。
國外科技網站9To5Mac就介紹設計師杜華德（Thiago M Duarte）以及阿弗尼（Ran Avni）推出的iPhone 8概念影片，要讓果粉們先睹為快。
從影片來看，報導指出，這2位設計師想像今年iPhone新品名為iPhone Edition，傳說中的iPhone新品採用全玻璃機殼設計，亮黑色外觀看來更有質感。
視訊影片想像iPhone新品採用近乎無邊框的全平面螢幕設計，推測iPhone新品的前置照相鏡頭可能會內嵌於螢幕後方。此外，iPhone新品的指紋辨識Touch ID功能，可能內嵌於全螢幕下方背後。
此外報導引述表示，概念視訊影片推測iPhone 新品具備4顆揚聲器，分別在機身的4個角落，可更強化iPhone 8的揚聲器系統功能。
這個概念視訊最後也想像採用陶瓷機殼的iPhone新品設計樣貌，不過外媒先前推測，今年iPhone新品應該不會推出陶瓷機殼設計機種。
市場一般預期，蘋果今年將推出3款iPhone新品，其中包括4.7吋和5.5吋採用TFT-LCD螢幕的2款新品、以及5.8吋採用有機發光二極體（OLED）螢幕的新品。
今年適逢蘋果推出iPhone十周年，市場預期今年新款iPhone搭配OLED面板與全平面螢幕、玻璃機殼、處理效能更高的A11處理器、取消實體主按鍵、3D感測以及無線充電等6大功能。
新款iPhone也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。1060426
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【BuyJM】TOLIX復刻版工業風榆木餐椅/洽談椅
- 【RayBan太陽眼鏡】時尚經典款(黑#RB4175 877)
- 【瑞士 MAMMUT 長毛象】男新款 Eigerjoch Pro IS Jacket 超
- ST-MALO W法式誘色太陽棉長風衣-1313WC-深葡紫
- Coway抗敏型空氣清淨機AP-0808KH★限量送Foddsaver手持式真
- 【no!no!】藍光熱力除毛儀PRO5(霓虹粉)
- 【LEGO樂高】城市系列∕60095 深海探險探勘船
- AoXuan 玩色人生20+24+28吋三件組可加大ABS防刮耐磨行李箱(
- MICHAEL KORS SELMA STUD金字鉚釘設計防刮皮革手提/斜背包(
- VOSUN 台灣製造 小百岳純水鳥羽絨睡袋 600g_深藍/天空藍
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》