（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果iPhone 8還沒個影，概念影片就搶曝光。外媒介紹2位設計師想像的iPhone新品概念影片，要讓果粉先睹為快，影片設想前鏡頭內嵌於全平面螢幕後方，並想像陶瓷機殼設計樣貌。



國外科技網站9To5Mac就介紹設計師杜華德（Thiago M Duarte）以及阿弗尼（Ran Avni）推出的iPhone 8概念影片，要讓果粉們先睹為快。



從影片來看，報導指出，這2位設計師想像今年iPhone新品名為iPhone Edition，傳說中的iPhone新品採用全玻璃機殼設計，亮黑色外觀看來更有質感。



視訊影片想像iPhone新品採用近乎無邊框的全平面螢幕設計，推測iPhone新品的前置照相鏡頭可能會內嵌於螢幕後方。此外，iPhone新品的指紋辨識Touch ID功能，可能內嵌於全螢幕下方背後。



此外報導引述表示，概念視訊影片推測iPhone 新品具備4顆揚聲器，分別在機身的4個角落，可更強化iPhone 8的揚聲器系統功能。



這個概念視訊最後也想像採用陶瓷機殼的iPhone新品設計樣貌，不過外媒先前推測，今年iPhone新品應該不會推出陶瓷機殼設計機種。



市場一般預期，蘋果今年將推出3款iPhone新品，其中包括4.7吋和5.5吋採用TFT-LCD螢幕的2款新品、以及5.8吋採用有機發光二極體（OLED）螢幕的新品。



今年適逢蘋果推出iPhone十周年，市場預期今年新款iPhone搭配OLED面板與全平面螢幕、玻璃機殼、處理效能更高的A11處理器、取消實體主按鍵、3D感測以及無線充電等6大功能。



新款iPhone也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。1060426