（中央社記者黃自強新加坡26日專電）2017年阿拉伯旅展正在杜拜舉行，台灣阿里山鄒族勇士舞蹈，伴隨節奏強烈的震撼鼓聲，讓杜拜觀光業者體會濃濃的台灣味。



觀光局駐新加坡辦事處雖非首次在杜拜辦展，但今年首度引進台灣原住民表演超吸睛。



來自阿里山的楓靈表演藝術團體甫出場表演，為杜拜世貿中心舉行的2017年阿拉伯旅展（Arabian TravelMarket）掀起高潮，成為世界各地旅遊市場業者的合影焦點。



根據參展業者轉述，杜拜當地參觀業者說，台灣人民熱情友善，更擁有天然美景，穆斯林朋友非常喜台灣的四季宜人氣候，夏天不會像杜拜般炎熱，冬天也不會像歐洲國家大雪紛飛。



台灣參展業者雅比斯國際創意策略股份有限公司經理陳婉婷指出，原住民部落文化特色是讓台灣在國際舞台上更具特色的推手，不論山林自然環境、生活智慧、音樂舞蹈及工藝文化，都讓穆斯林朋友印象深刻。



駐新加坡辦事處主任林信任說，今年的杜拜辦展活動多元，除吸睛的台灣原住民舞蹈，也有書法表演及品茗茶藝活動。尤其，這次觀光活動特別從台灣空運竹子及特色蘭花，充分凸顯沙漠旅客嚮往的綠色生態主題。



林信任指出，為了持續開發中東市場，觀光局不但僱用杜拜當地的公關公司，協助展場規劃設計，更邀請當地媒體及旅行社赴台灣考察踩線，提升台灣知名度及布建通路。1060426