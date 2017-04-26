五大主軸盡展學習歷程 國中家長聯合會肯定教學成果



(中央社訊息服務20170426 09:14:39)開平餐飲學校25日舉辦106年班「專案成果發表會」，近400名高三學生透過影片及作品導覽等多元方式，分享學習歷程，展現專案學習成果，呈現應屆畢業生不同面向的專業和能力。今年「專案成果發表會」以「START」為題串聯起「分享力量(Share)」、「The One創意茶料理(The One)」、「畢展&年鑑(Achievement & Annual)」、「一日餐廳(Restaurant)」及「團隊合作(Team Work)」五大主軸，以此展現專業、合作的重要性，並含有「將迎來畢業的他們，實踐夢想從此刻開始」之意。台北市國中學生家長會聯合會代表們在參觀後，也對開平餐飲高三生所展現的專業和多元能力予以肯定！



開平餐飲是一所以餐飲為依託實踐人文教育的學校，鼓勵學生大膽做夢、勇於實現，從高一起即透過各種主題任務給予學生舞台和磨練機會，而在高三下專案課程中，學生則需要自己分組，並決定要挑戰哪一種專案，想服務人群、從事社會關懷，可選「分享力量」；想開店創業的同學，可參加「一日餐廳」；對品牌與行銷有興趣，則有「畢業成果展&年鑑」專案可選；想與業界合作，可加入與The One合作的「創意料理」專案。開平餐飲學校校長馬嘉延表示，開平餐飲採用獨創的PTS（分段主題社會化）教學法，讓學生在微型社會中不斷挑戰、摸索、創造、與他人合作並共同完成任務，以此培養出符合未來社會需要之能力。



今年五大主軸中的「分享力量」，共有10組學生分別前進宜蘭、花蓮等偏遠鄉區，關懷年長者、育幼院童及唐氏症患者，像「與德之旅」小隊即前往宜蘭德仁日間照顧中心關懷老人，除了陪伴長輩歡唱，也準備折紙愛心遊戲，讓長輩可以提升專注力及靈活度，並自製適合年長者食用的白木耳養生甜品；「一日餐廳」則有16組學生參與，今年餐廳種類多元，義式、日式、中式料理等應有盡有，參與學生需要一手包辦市調、效益評估、試菜、宣傳，直到最後店面開張，以高中三年所學面對社會現實考驗；與知名餐廳The One合作的「茶創意料理」專案，與The One主廚一同研發特色時尚茶點，展覽現場更結合茶席服務，將新舊之美融會呈現；「畢業成果展」與「年鑑」專案，則將106年班全體學生視為一個品牌，分別以此作活動行銷及平面行銷，企圖將屬於106年班學生的特色與精神，傳遞到眾人心中；另外，還有負責所有高三展覽活動的「策展」專案小組，身負統整與企劃之責，規劃包括生涯博覽會、此次的專案成果發表會。



而五大主軸中最重要的則是代表「團隊合作」，是貫穿每一個專案的核心，將「關係動力學」應用與實踐在課程中，希望學生琢磨技藝之餘，更要學著合作和溝通，透過讓學生直接面對各個年齡層的民眾，以此學習「處理合作關係」的能力，對開平餐飲打造出豐碩的教學成果，台北市國中學生家長會聯合會代表們也給予肯定，認同讓小孩順性發展更能發揮自己的專長並培養出自信。



訊息來源：台北市私立開平餐飲學校



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