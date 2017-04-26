稻江學院餐飲管理系顏立勳同學勇奪日本國際料理大賽冠軍



(中央社訊息服務20170426 09:13:29)大學生證照滿手已經不稀奇了，就讀「稻江科技暨管理學院」餐飲管理學系的顏立勳同學，細數過去大學四年期間，參與大大小小的廚藝競賽，不下數十場次，更是累積拿下7金、10銀、3銅的亮眼成績。其中不乏是在台灣餐飲界難度頗高的競賽奪得金牌，例如2016北區客家美食料理比賽、2015第十一屆龜甲萬盃烹飪大賽、2014 第十屆龜甲萬盃國際烹飪大賽等冠軍。今（2017）年更遠征日本為國爭光，奪得「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」的冠軍。



世界著名的「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」（2017 Japan International Art Competition- Japan International Culinary Competition），日前在日本的山梨縣盛大熱鬧舉行。此次國際料理比賽，共有來自於加拿大、日本、韓國、巴西以及台灣等150多組國際高手齊聚一堂，共襄盛舉，爭取佳績。本次競賽過程，相當激烈，各國烹飪高手，都使出渾身解數，紛紛展現獨自技藝。稻江大學餐飲管理學系碩士班一年級學生顏立勳，實力堅強、技藝高超，最後在競賽中，擊敗群雄，脫穎而出，勇奪1金1銀的佳績；顏立勳並且是此次大賽各國選手中，獨自挑戰並參加兩項競賽Main Course & Vegetarian Main Course的唯一選手，勇氣及膽識驚人，實為國際廚藝大賽的台灣之光；顏立勳同學的優越成績，訊息傳回學校，稻江全體師生無不感到振奮、喜悅並以他為榮！



「日本國際料理大賽」每年都吸引各國廚藝好手前往參賽，其主要目的，希望藉由日本在地特色食材，設計出富有創意、藝術之美食料理產品。顏立勳同學表示，在稻江的大學生時期，就積極參加國內各項廚藝大賽，屢獲佳績與獎牌，曾拿下7金10銀3銅的個人紀錄。不過，這次出國參加國際競賽，在心情上說，是極大壓力，但也讓他成長及收穫良多。因為必須兼顧工作與碩士班課程，以及在時間有限情形下，同時還要每週擠出1至2天的練習天數，十分不易。顏立勳謙虛地說，幸好最後能獲得各國國際評審委員的肯定與讚賞，讓自己辛苦終究沒有白費，他亦特別感謝稻江餐飲系副主任、指導教授吳文智的鼓勵與支持。



稻江大學校長張淑中教授表示，近年來學校努力經營的重點系所--餐飲管理學系，除了教學設備精良、專業師資優秀之外，不論大學部學生或是研究所學生的對外表現，都十分亮眼，並受到社會各界及嘉義地方的重視，例如顏立勳同學就是最好的例子。學校自105學年度起，更重金聘請郭宏徹、施建發、陳兆麟等三位國寶級名廚到校傳授實務，就是要讓餐飲管理學系的每一位同學，具有專業技術且實力堅強，未來「畢業即能就業，就業即能上手」！



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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