臺灣美食飄香瓜地馬拉



(中央社訊息服務20170426 09:12:35)駐瓜地馬拉大使館與瓜地馬拉市五星級飯店皇道旅館（Camino Real）合作辦臺灣美食節活動。本（4）月21日（當地時間）開幕時駐瓜地馬拉大使賴建中與皇道旅館總經理古若拉（Juan Gurrola）共同剪綵慶祝此一盛會，賴大使表示很榮幸與瓜國朋友分享道地的臺灣料理，盼各界透過美食認識臺灣文化，並介紹竹葉青及五加皮等傳統酒類。



皇道旅館為確保忠實呈現臺灣風味，特別邀請旅瓜僑胞擔任美食顧問，自4月21日至30日為期十天，期間能在瓜京享受牛肉麵、刈包、米粉等傳統料理。



訊息來源：外交部外館消息



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