吸引4000多人潮參加之第4屆「Taiwan Yes夜市Festival」活動



(中央社訊息服務20170426 09:10:40)本(106)年4月15日上午駐休士頓辦事處黃敏境處長夫婦偕林副處長映佐、僑教中心莊主任雅淑及同仁參加由「休士頓台灣同鄉會」於台灣人活動中心前廣場舉辦之「Taiwan Yes夜市Festival」小吃美食園遊會,參加者包括僑領、僑胞及眾多美國主流社會民眾。本次活動以台灣美食及夜市遊戲等攤位呈現道地之台灣夜市文化,本年為連續第4年舉辦,已獲得休士頓地區僑界及主流社會推崇而頗富盛名,每年均吸引數千人潮參與盛會,本年更逾4,000人,誠為僑社重要年度活動。



黃處長在開幕活動應邀致詞表示,活動主題「Taiwan Yes (夜市), Taiwan Way (味)」,代表台灣夜市文化,也代表著我們在休士頓地區能夠走出自己的道路,我們要讓美國主流社會能夠看到我們對這個社區的貢獻。「Taiwan Yes, Taiwan Way」也代表我們要走對的(Yes)道路(Way),我們有自由民主的制度,有法律保障人民的權利,台灣是主權獨立的國家,希望國際社會可以看到我們,所以今天邀請到許多主流社會的賓客來到現場,他們對於台灣夜市的主題感到興奮,也預祝活動辦得一年比一年更好,並歡迎大家多多前往台灣欣賞台灣的美、台灣的風景、台灣的人情以及台灣的美食。



本年的活動規模更勝以往,不僅有台灣風味小吃,並舉辦演唱會,邀請饒舌歌手以及休士頓地區東風樂團等登台演出。為增進休士頓主流社會民眾對台灣文化的認識,台灣人傳統基金會也特別在台灣人活動中心禮堂準備各式台灣文藝及童玩活動,並邀請到台灣布袋戲團以英文現場演出,來自各界參與的民眾均體驗了台灣美食與文化饗宴。



訊息來源:外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/212377.aspx