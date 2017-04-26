駐休士頓辦事處黃敏境處長應邀出席休士頓警察慈善高爾夫球賽開幕儀式



(中央社訊息服務20170426 09:09:36)本(106)年4月20日上午10時駐休士頓辦事處黃敏境處長偕教育組周慧宜組長及何仁傑組長首度贊助並出席由休士頓警察訓練學校校長Greg Fremin主辦之「第7屆年度星條旗慈善高爾夫球賽 (7th Annual Stars and Stripes Charity Golf Tournament)」開幕儀式。主辦單位以黃處長之英文名銜及駐處全稱與20餘個主流社會贊助單位並列於球場俱樂部醒目地點之大型感謝看板上，彰顯台灣正面形象。



甫於本年4月1日上任之Fremin校長前為休士頓警察局東北分局局長，曾多次接待台灣之警察大學學生前來休士頓參訪交流，上(105)年並曾接待駐處黃處長偕同仁參訪東北分局。駐休士頓辦事處為此次高爾夫球賽唯一獲邀參與之外國使領館，黃處長且為唯一獲介紹之貴賓。



於球賽開幕儀式前，Fremin校長特別邀請黃處長偕同仁站於台前向現場近300名參賽人員致意。在美國海軍旗隊掌旗護送美國國旗及海軍軍旗進場及唱頌美國國歌後，Fremin校長特別向在場近3百名主流社會賓客介紹黃處長為台灣的總領事。Fremin校長致詞時甚為肯定駐處與休士頓警察局深厚、密切之友好合作關係，並表示台灣共有約7萬名警力，培育警察搖籃之警察大學為四年學制，其重要性如同美國之西點軍校，對於警察大學每年前來休士頓研習交流事，甚表歡迎並感謝黃處長對於台美警察交流之支持。開幕儀式在儀隊鳴槍後完成。



駐處此次參與及展現對此一慈善球賽之支持，甚有助彰顯台灣正面形象並增進與休士頓警界及主流社會之工作情誼。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/212376.aspx