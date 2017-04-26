駐巴拿馬大使館劉大使德立夫婦晚宴知名媒體人Juan Carlos Tapia 夫婦



(中央社訊息服務20170426 09:08:33)駐巴拿馬大使館劉大使德立夫婦於4月24日晚宴巴國知名媒體人暨成功企業家Juan Carlos Tapia夫婦。劉大使首先表示，將奉調返國接任新職，對駐巴一年半獲T氏夫婦的友誼及支持申謝，並盼未來續予繼任曹大使立傑臂助。



T氏表示，有幸與我歷屆駐巴大使為鄰（註：T府、劉大使職務宿舍及瓦雷拉總統官邸位於同棟大樓）並建立友誼，與臺灣甚為有緣。接著表示，他與駐巴使節團多位大使為好友，但對劉大使的能力、活力及親和力特別印象深刻，謂劉大使交友能量有如海嘯席捲人心，是巴國家喻戶曉的駐使，令他相當佩服。



劉大使說明，臺灣外交處境特殊，較他國更需付出加倍努力；幸賴巴國各界友人鼎力支持，任內得以順利推動各項臺巴雙邊合作計畫，包括捐贈61部校車、45部警車、44部救護車、33部垃圾車、38座運動場及1座綜合運動場，並資助興建Boquete市、Baru市、La Pintada市及Aguadulce市綜合市場等，本（2017）年1月份亦曾邀請我國家級桌球教練來巴為國手及教練進行3個月的密集訓練，2月份並安排我國泰綜合醫院專業醫療團隊來巴為弱勢民眾免費進行14例人工膝關節置換手術。另臺灣技術團自2016年10月恢復駐巴，刻正執行柑橘類黃龍病防治計畫，近期並將落實鴿子蘭（聖神蘭）復育計畫等。



T氏對劉大使任內戮力增進臺巴關係有成，對巴國貢獻卓著表示肯定。並表示，他在1975年踏入巴國電視界，以製作拳擊節目起家，因代理世界多國拳擊節目在拉美的播映權，曾走訪若干亞洲國家，但迄今未曾訪臺，對寶島甚為嚮往。劉大使因此簡介臺灣欣欣向榮的政經發展，及臺灣人民的創新精神暨好客特質，並歡迎T氏夫婦擇期訪臺以盡地主之誼。他們欣然接受，雙方互允於臺灣再相逢。本次餐會歷時約1小時30分，氣氛歡愉友好。



訊息來源：駐巴拿馬大使館



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/212375.aspx