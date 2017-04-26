初登板穩健 球迷矚目新秀胡智為中央社 (2017-04-26 09:50)
胡智為與隊友在金鶯球場練投與熱身，空檔期間為球迷簽名。中央社記者廖漢原巴爾的摩攝 106年4月26日
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上一則：旅美5年 胡智為英語流暢
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